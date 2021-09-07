«مودة» يطلق دورة تدريبية للمخطوبين بمكتبة مصر العامة بدمنهور

أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، دورة تدريبية تستهدف الشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

وقدم المحتوى التدريبي لبرنامج مودة نخبة من الأساتذة المتخصصين، والذي سبق أن تم اعتماده من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

واستفاد من التدريب ٦٦ مشاركًا ومشاركة (٣٣ خطيب - مخطوبة)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين.

وافتتح التدريب كلاً من رنده فارس - مدير مشروع مودة، والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ومحمد السيد - مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

الجدير بالذكر أن مشروع مودة يهدف إلى المساهمة في دعم جهود الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية ومعالجة كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية في العلاقات الأسرية بما يحمله من كل القيم والمعاني والمهارات الخاصة من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحي العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.

وأشارت ووزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني إلى أن البرنامج يتناول موضوعات الصحة الإنجابية، وتحديداً:

• الفحص الطبي ما قبل الزواج وأهميته

• وسائل تنظيم الأسرة المناسبة

• دور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

• المُباعدة بين الولادات

• المنافع الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية لتنظيم الأسرة

• فترة الحمل وزيارات رعاية الحمل

• الأمراض الوراثية

• ختان الإناث

• الزواج المُبكر