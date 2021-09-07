«الإسكان»: طرق وموقف انتظار سيارات بمحطة القطار الكهربائي بالعاشر من رمضان

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طرق أسفلتية وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى للربط على طريق الروبيكى وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بطول حوالى 5 كم.

ولفت المهندس أحمد عمرانن بحسب بيان لوزارة الاسكان اليوم، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بكل المدن الجديدة وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات الطرق داخل وخارج المدن.

وفي ذات السياق، شدد المهندس أحمد عمران أحمد، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه والمقدم من الشركات، مؤكداً أن مشروع القطار الكهربائى يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كان وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وعلى إثره تم المرور اليومى للحملة وإدارة الأمن وإدارة الاشغالات بالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير للتصدى لأي مخالفة أو تعدٍّ لتغير النشاط.

كما تم المرور على منطفة الأردنية "مركز المدينة" والطرق الرئيسية والفرعية لعدم وجود باعة جائلين بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والتواجد المستمر من مسئولى الأحياء.

وتم تنفيذ (٢٢) قرار إزالة استحوازات زراعات عشوائية حول القطع السكنية.

وتم العمل على غلق وتشميع للمحلات المخالفة بالقطع السكنية بالمجاورات (١٠ - ١١).

كما تم رفع كل الإشغالات والتعديات لـ(١٢) تندة حديد وصاج أمام القطع المخالفة.