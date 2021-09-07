ضبط 280 قضية مخدرات وتنفيذ 84682 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 228 قطعة سلاح ناري، 280 قضية مخدرات وتنفيذ 84682 حكم قضائي متنوع خلال يوم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضمت 12 متهمًا، ارتكبوا 30 حوادث متنوعة، ضبط 280قضية مخدرات بإجمالي 299 متهم ، وضبط 40 هاربًاـ، 31 بلطجيا، وضبط 341 دراجة نارية مخالفة، ضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم متعاطين للمخدرات أثناء القيادة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.