الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 280 قضية مخدرات وتنفيذ 84682 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

سلاح ناري
سلاح ناري

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 228 قطعة سلاح ناري، 280 قضية مخدرات وتنفيذ 84682 حكم قضائي متنوع خلال يوم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضمت 12 متهمًا، ارتكبوا 30 حوادث متنوعة، ضبط 280قضية مخدرات  بإجمالي 299 متهم ، وضبط 40 هاربًاـ، 31 بلطجيا، وضبط 341 دراجة نارية مخالفة، ضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم متعاطين للمخدرات أثناء القيادة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

الامن العام قضية مخدرات قطعة سلاح ناري وزارة الداخلية حكم قضائي متنوع مواجهة أعمال البلطجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسي يوجه بتعويض المتضررين من إزالات ميناء المكس

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع