عربيان وراء عمليات تحويل أموال العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، لقيامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

تحريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية"، مقيمان بالقاهرة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم المقيمين بداخل البلاد.

وعلى الجانب الآخر يقوم المُتحرى عنهما سالفي الذكر باستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان المذكوران وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، هاتفي محمول وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما المُؤثم، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيسبوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد على النحو سالف البيان.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وقع المتهمين على اعتراف بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلـغ نحو مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.