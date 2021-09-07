الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يسمح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية، بدءًا من مارس 2022.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهي هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زي ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة إحنا شغالين في حاجة اسمها المعايير الأوروبية لأننا لن نسمح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".

وتابع الرئيس: "مش هنقبل أن حاجة تخش، أي حد يستورد أي حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمي لا، إحنا هندخل كل البضائع اللي هتخش البلد طبقا للمعايير زي الدول المحترمة مبتشتغل، حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهي مطمنة ومش هنسمح لأي مستورد أنه يجيب أي حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللي فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءًا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللي اتفقنا عليها، لكل البضائع اللي تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللي بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي".

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