ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11075 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 13395 نقطة، وزاد مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 4322 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%، ليصل إلى مستوى 2803 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82%، ليصل إلى مستوى 3786 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهم العبور للاستثمار العقاري لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.