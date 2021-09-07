تحرير 154 محضرًا تموينيًا للمخالفين في مدن ومراكز كفر الشيخ

تمكنت حملات تموينية ورقابية مكبرة بمحافظة كفر الشيخ، من تحرير عشرات المحاضر للمخابز والمحال التجارية المخالفة المخالفة إذ وصل عدد المحاضر إلى 154 محضرا، شملت مخابز وأسواق في دسوق وبيلا وبلطيم.

وقام اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة ، بعدة حملات تموينية مفاجئة ، وذلك للمرور على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم ومحلات الجزارة والمصانع ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة بلطيم ، لضبط المخالفين والمتلاعبين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 11 محضرا تموينيًا، و22 محضر صحة والعرض على الجهات المختصة بإجمالي 33 محضرا، مؤكداً التشديد على مراقبة المخابز من خلال شن الحملات التموينية المفاجئة عليها.

فيما قام المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ، بالتنسيق مع مدير إدارة تموين بندر دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة، على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق.

ويأتي ذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتمكنت الأجهزه الرقابية من تحرير 63 محضرًا متنوعًا بمركز ومدينة دسوق، تفصيلها كالتالي: 20 محضر عدم إعلان، و3 محاضر متنوعة، ومحضر بدون ترخيص وآخر بدون فواتير، و5 محاضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر مصادرة 3 كم كبدة غير صالحة، ومحضر لعدد 69 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و24 محضر صحة، و7 محاضر بيئة.

وأضاف عبد الستار، إنه أثناء المرور المفاجئ تم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 19 مخالفة بالمدينة والقرى.

فيما ترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات والمجازر لواقعة بنطاق المدينة وقراها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها.

شملت الجولة المرور على جميع مخابز المدينة وقري المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر تموينية لـ26 مخبز مدعم لوجود مخالفات تنوعت مابين (نقص بالوزن - عدم وجود شهادة صحية - توقف عن الإنتاج - عدم النظافة).

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملة مكبرة بحضور نواب رئيس المدينة، وبمشاركة إدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، المكونة من الدكتور رامى سلامة، رئيس الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم ببيلا، وعلي البسراوي، مسئول الإشغالات ببيلا، وربيع حافظ، وهانى عبدالعاطي، وأحمد قنديل، ومحمد محسن، ومحمد هلال، ومحمود عبد الحميد، مسئولي الأغذية بإدارة بيلا الصحية، حيث تم المرور على الأسواق والمطاعم والمحلات للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتمكنت الحملة المكبرة، من ضبط بعض المخالفات، وتحرير 13 محضرا متنوعا ما بين ( 3 محاضر إشتراطات نظافة وتشغيل عمال - 3 محاضر قرارات غلق وبدون ترخيص - 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمخبز أفرنجي ومطعم فول وفلافل ودواجن - محضر لعدم وجود شهادة صحية - ضبط 70 كجم فسيخ مجهول المصدر - إعدام 6 كجم مخبوزات للتغيير في الخواص الطبيعية).

وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.