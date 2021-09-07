وزير المالية: الاقتصاد المصري أصبح قادرًا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات وتطوير الأوضاع العالمية وتلبية احتياجات الشعب المصري كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف معيط، على هامش متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي وجه بحوكمة الإجراءات الجمركية، لتقديم خدمات جمركية متميزة لتكون مصر وجهة عالمية للتجارة.

وأوضح وزير المالية أن قانون الجمارك القديم صدر عام 1963 والآن لم يعد قادرًا على التعامل مع التحديات ليتم صدور القانون 207 لسنة 2020، كما تم تعميم منظومة النافذة الواحدة لوجود نظام إلكتروني لربط المنافذ الجمركية على منظومة موحدة، وإعادة هيكلة منظومة الجمارك.