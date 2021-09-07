الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بمصنع ملابس بمدينة العاشر من رمضان

حريق بمصنع ملابس
حريق بمصنع ملابس

سيطرت قوات الحماية المدنية، بالشرقية، على حريق نشب بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة العاشر من رمضان، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثالثة، بطريق الروبيكى خلف شبكة الكهرباء، بمدينة العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن المصنع مكون من ثلاثة طوابق، و أن الحريق نشب بصالة إنتاج على مساحة 60 متر بالطابق الثانى، وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار انتداب فريق من الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

وفى سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الخميس، على حريق نشب بمصنع تدوير مخلفات القمامة، بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمصنع تدوير مخلفات القمامة،  بقرية سعدون دائرة مركز بلبيس.

 ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتبين أن المصنع مملوك لـ"أحمد ع" 28 عاما، ويقوم بتجميع البلاستيك وحرقه داخل المصنع، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نتج عن ماس كهربائى.

و يذكر انه قد قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس موظف ونجله، على خلفية اتهامهما بحرق معلف، بسبب خلافات الجيرة والتي وقعت بينهما وبين مالك المعلف، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وألقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة الزقازيق، القبض على موظف بالمحليات، ونجله موظف بالتربية والتعليم، على خلفية اتهام مواطن لهما بحرق المعلف الخاص به، بسبب خلافات بينهم.

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