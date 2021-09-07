الرئيس السيسي: خطة ميناء السخنة وضعت منذ 20 عامًا ولم يتحقق منه إلا الحوض الأول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تضع جداول زمنية من أجل الانتهاء من المشروعات في أوقات معينة، منوهًا بأن طرح المشروعات والدخول في متاهات وعقود كان مسارًا لم يحقق لنا ما نريد.

وأضاف السيسي، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن خطة ميناء السخنة وضعت منذ 20 عامًا ولم يتحقق منه إلا الحوض الأول.

واستطرد: "كان اتخاذ قرار في 2005 بالمحافظة على الدين العام بعدم الزيادة، والنتائج كانت في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل، هل حقق الهدف منه أم لا؟".

وأوضح السيسي أن الدولة تقوم بعمل المشروعات بنفسها من الأجل التدقيق وتحقيق أعلى مواصفات وهو مسار تسير به الدولة لبناء دولة حقيقية.