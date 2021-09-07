«الصحة» تواصل عمل 5 قوافل طبية في 5 محافظات ضمن «حياة كريمة»

قالت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية التي تم إطلاقها أمس الإثنين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة” في 5 محافظات مستمرة في عملها حتى اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، بمحافظات الإسماعيلية - الدقهلية - القاهرة - البحيرة - المنيا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم إطلاق 5 قوافل طبية أمس الإثنين لفحص المواطنين في عدد من التخصصات.

وأشارت إلى أنه يتم فحص المواطنين في تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ160 ألفاً و619 مواطناً من خلال 136 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1222 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 26 ألفاً و406 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 33 ألفاً و273 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2102 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.