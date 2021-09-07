رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها: «انتوا مسافرين تصوروا وراجعين»

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد أن رحلا خلال الفترة الماضية بعد صراع مع المرض، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الرسالة المؤثرة لإيمي عبر إنستجرام.

ونشرت إيمي صورة لوالدها ووالدتها وعلقت عليها، “يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما أشوفكم تاني وأفضل برده تحت رجليكوا.. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها، الله يرحمكم و يغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا بحبكم للأبد”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي إيمي ومحبي الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مع المنشور المؤثر الذي أظهر مدى حب وارتباط إيمي بوالديها.

وقبل ايام أظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، حالة من الحزن الشديد لافتقادها والديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، ورثتهما بكلمات حزينة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت إيمي صورة لوالديها وعلقت عليها: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله".

وعلى نفس المنوال، كانت قد نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، موجهة لهما رسالة ودعاء بالمغفرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وقالت دنيا على الصورة التي نشرتها: “وحشتوني أوي يا حبايبي، اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأدخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.