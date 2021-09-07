الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها: «انتوا مسافرين تصوروا وراجعين»

إيمي سمير
إيمي سمير

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد أن رحلا خلال الفترة الماضية بعد صراع مع المرض، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الرسالة المؤثرة لإيمي عبر إنستجرام.

ونشرت إيمي صورة لوالدها ووالدتها وعلقت عليها، “يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما أشوفكم تاني وأفضل برده تحت رجليكوا.. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها، الله يرحمكم و يغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا بحبكم للأبد”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي إيمي ومحبي الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مع المنشور المؤثر الذي أظهر مدى حب وارتباط إيمي بوالديها.

 

وقبل ايام أظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، حالة من الحزن الشديد لافتقادها والديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، ورثتهما بكلمات حزينة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت إيمي صورة لوالديها وعلقت عليها: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله".

وعلى نفس المنوال، كانت قد نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، موجهة لهما رسالة ودعاء بالمغفرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وقالت دنيا على الصورة التي نشرتها: “وحشتوني أوي يا حبايبي، اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأدخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.

إيمي سمير غانم الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة الفنان سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز دلال عبد العزيز صراع مع المرض الجمهور انستجرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

الرئيس السيسي يوجه بتعويض المتضررين من إزالات ميناء المكس

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الرئيس السيسي: «كل اللي بنقول عليه بنفذه بإيدينا وزيادة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع