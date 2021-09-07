الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخشت: تحصين الطلاب بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بكورونا

الخشت
الخشت

تواصل جامعة القاهرة استقبال الطلاب لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال 17 نقطة تم تخصيصها داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب بالمجان، في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها و اكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

يشار إلى أن خطة تلقي لقاحات فيروس كورونا بجامعة القاهرة تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان في 17 نقطة مخصصة لتطعيم الطلاب في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان،  يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منظمة الصحة العالمية رئيس جامعة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الرئيس عبد الفتاح السيس

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