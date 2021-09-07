الرئيس السيسي: «كل اللي بنقول عليه بنفذه بإيدينا وزيادة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه حال استمرار الدولة في البحث عن مطورين سيتم الانتهاء من ميناء السخنة في 2030، مضيفًا: "لو حد قال لي أخلصه في سنة هقوله أهلا وسهلا".

وأضاف الرئيس السيسي، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لها مسار مختلف عما كان بامتلاك قدرة ومقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها.

وتابع الرئيس: "إحنا كل اللي بنقول عليه بنفذه بإيدينا وزيادة"، مؤكدًا أن جميع الشركات التي تعمل في الميناء مصرية لعمل كيان على البحر الأحمر، حيث تأخرنا كثيرًا في هذا.