الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي عن تطوير ميناء الإسكندرية: «بنعمل حاجتنا بفلوسنا.. ونرحب مستثمرين»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسى على أعمال تطوير ميناء الإسكندرية والسخنة قائلا: «على مدى سنين كنا بنطلب مستثمرين للدخول للتطوير وهذا مسار للدولة في السابق».

وأضاف الرئيس السيسي على هامش تفقد تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقيم دائماً المسارات، متابعًا: «إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا، وطبعا نرحب المستثمرين والمشغلين معانا».

وأوضح أن هناك تحديات قد تواجه المستثمرين في التطوير مثل نزع ملكية البعض، مضيفًا: «الدولة بتدخل بتنزع الملكية وبنعوض الناس، لعمل ظهير مظبوط لأن الشق الأمني بنضعه في الاعتبار».

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