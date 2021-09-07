الرئيس السيسي عن تطوير ميناء الإسكندرية: «بنعمل حاجتنا بفلوسنا.. ونرحب مستثمرين»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسى على أعمال تطوير ميناء الإسكندرية والسخنة قائلا: «على مدى سنين كنا بنطلب مستثمرين للدخول للتطوير وهذا مسار للدولة في السابق».

وأضاف الرئيس السيسي على هامش تفقد تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقيم دائماً المسارات، متابعًا: «إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا، وطبعا نرحب المستثمرين والمشغلين معانا».

وأوضح أن هناك تحديات قد تواجه المستثمرين في التطوير مثل نزع ملكية البعض، مضيفًا: «الدولة بتدخل بتنزع الملكية وبنعوض الناس، لعمل ظهير مظبوط لأن الشق الأمني بنضعه في الاعتبار».