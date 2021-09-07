إخماد حريق ورشة نجارة داخل عقار سكني بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام اليوم، الثلاثاء بانتداب المعمل الجنائي فى حريق نشب داخل ورشة نجارة بالطابق الأرضى فى عقار سكني، وأسفر عن حريق بعض الشقق السكنية بالعقار بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة فى مدينة السلام وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.