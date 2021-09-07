الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كامل الوزير: 7 مليارات جنيه تكلفة محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

وزير النقل
وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن تطوير ميناء الإسكندرية يتضمن إنشاء وتطوير المحطة متعددة الأغراض لخدمة الأنشطة المختلفة، ليتحول الميناء لمركز إقليمى لخدمة تجارة الترانزيت.

وأضاف الوزير، خلال حفل تطوير ميناء الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إنشاء جراج متعدد الطوابق من 5 طوابق بمساحة 75 ألف متر مربع ليستوعب 4 آلاف سيارة، وسيتم افتتاحه مع اكتمال تطوير الميناء.

وأوضح وزير النقل أن التطويرات أيضَا تشمل محطة تحيا مصر بتكلفة 7 مليارات جنيه، بطول 2.5 كم، بمساحة تخزين 560 ألف كم.

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