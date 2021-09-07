الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كامل الوزير: ميناء الإسكندرية سيصبح درة موانئ البحر المتوسط

كامل الوزير
كامل الوزير

قال كامل الوزير وزير النقل إن الإسكندرية أقدم الموانئ المصرية وسيصبح درة موانئ البحر المتوسط.

وأضاف الوزير، خلال حفل تطوير ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن هناك خطة لتطوير قطاع النقل تبدأ بالموانئ ثم النقل متعدد الوسائط، منوهًا بأن تطوير النقل البحرى يتضمن إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 35 كم بأعماق من 15 إلى 18 مترا، ليصل إجمالى الأرصفة المصرية إلى 73 كم لتستوعب 370 طن مليون بضائع.

وأوضح وزير النقل، أن النقل البرى يستهدف إنشاء 7.000 كم طرق لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء 22 محورا وكوبرى على نهر النيل إضافة إلى إنشاء ألف كوبرى علوى ونفق على الشبكة.

وتابع، أن النقل السككى يتضمن إنشاء شبكة القطارات الكهربائية وتطوير الشبكة الحالية لنقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا، أما النقل البحرى يتضمن تطهير المجارى المائية وإنشاء 3 موانئ نهرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

الرئيس السيسي يوجه بتعويض المتضررين من إزالات ميناء المكس

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع