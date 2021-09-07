الرئيس السيسي يصل ميناء الإسكندرية البحرى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى ميناء الإسكندرية البحرى، للاطلاع على عملية التطوير في مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتفقد صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.