استعلم.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 7-9-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء ٧- ٩- ٢٠٢١.. يشغل بال كثير من المواطنين والأهالي أسعار الدواجن والتي تتغير بشكل مستمر لكثرة الإقبال عليها عبر محرك البحث "جوجل"، وآلية الاستثمار في الدواجن والطرق الصحيحة لتربيتها للاستفادة بها، وتشهد الأسعار عدم الاستقرار في الفترات الأخيرة وذلك بسبب قلة طلب الدواجن في الأسواق المصرية.

تستعرض "الدستور" أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء ٧- ٩- ٢٠٢١.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

أعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن أسعار الفراخ البيضاء في المزارع شهدت خلال الفترة الحالية تراجع ملحوظ لقلة الإقبال عليها الأمر الذي أسفر بخسائر كثيرة للمربين.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يباع في المزرعة ما بين 23 جنيهًا و 24 جنيهًا، متابعًا أن تكاليف التربية تكون أعلى من السعر المباع به بما يقرب من 3 جنيهات، الأمر الذي أسفر عن عدد من الخسائر للمربين، وارتفعت التكاليف للمربين مع زيادة أسعار الأعلاف وتتراوح سعر طن الآن ما بين 8100 جنيه إلى 8150 جنيهاً.

أسعار البورصة للدواجن الرئيسية اليوم 2021

ما بين الصعود والهبوط، هذا هو حال أسعار الدجاج الأبيض خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي دفع الكثير لكي يبحثوا عنها بشكل يومي، وتقدم "الدستور" كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الدواجن:

الدجاج الأبيض داخل بورصة الدواجن والمزارع ما بين 24 جنيها إلى 25 جنيها.

الدجاج الأبيض في المحلات ما بين 26 جنيها إلى 28 جنيها.

كيلو الدجاج الأمهات البيضاء ما بين 19 جنيها إلى 22 جنيها.

كيلو الدجاج البلدي بسعر 25 جنيها.

كيلو البط يتراوح ما بين 32 جنيها إلى 27 جنيها.

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سعر الكتكوت اليوم في بورصة الدواجن:

سعر كتكوت الأبيض ما بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات

سعر كتكوت الساسو ما بين 4 جنيهات إلى 6 جنيهات

سعر الكتكوت 5 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ البانيه ٦٥ جنيها لمحبي "البانيه".