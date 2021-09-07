الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار جديد بشأن تطبيق إجراءات مواجهة كورونا في سوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، كتابا دوريا برقم 19 لسنة 2021م بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.

وكلف محافظ سوهاج جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل المواقف العامة، والأسواق، والمحلات التجارية، ووسائل النقل العام والخاص، والنقل الجماعي والأجرة، والتعامل مع المخالفين بكل حزم، مشددا على عدم تواجد الأفراد داخل المنشآت الحكومية أو الهيئات أو الشركات بدون ارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق الغرامات المقررة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.  

وناشد الفقي أهالي وأبناء المحافظة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامتهم.

منفذ تصنيع الكمامات الطبية بجامعة سوهاج يستعد لضخ كميات كبيرة

وفى سياق متصل، اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز أشغال الطالبات، بحضور كلا من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور صفا محمود، أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من المرض وطرق علاجه، عن طريق وضع عدد من الإجراءات الإحترازية التي يتم متابعتها أولاً بأول، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة وحفاظاً على صحة وسلامة منسوبيها، مضيفاً أنه تتم المتابعة على الكليات والمدن الجامعية بشكل مستمر، وذلك للتأكد من إجراءات النظافة والتهوية، وعمليات الرش والتطهير للمبانى، إضافة إلى المرور على المستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها، وإستعداد كافة الأطقم الطبية بها، وتوافر المستلزمات الطبية.

طلاب محافظة سوهاج الصحة فيروس كورونا جامعة سوهاج فيروس كورونا المستجد

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