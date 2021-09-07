الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

2197 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 2197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و300 ألف و504 حالات.

وذكرت الوزارة - في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم” - أنه من بين حالات الإصابة الجديدة 197 طفلًا و37 حالة إصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد.

كما سجلت وزارة الصحة الأوكرانية خلال الفترة نفسها، 53 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 54 ألفًا و54 حالة وفاة.

وتعافى على مدار أمس 1429 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و214 ألفًا و606 مرضى، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.
 

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