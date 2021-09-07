الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق الحكومة والمعارضة في فنزويلا على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب

فنزويلا
فنزويلا

اتفق ممثلو الحكومة والمعارضة في فنزويلا على إيجاد سبل للتعامل وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفنزويلي، أبرزها ما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقرر الطرفان - في بيان مشترك صدر في ختام الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في العاصمة المكسيكية - إنشاء آليات لاستعادة وإنجاز الموارد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز بشكل خاص على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول ما سيتم عمله، وذلك على الرغم من أنه أشار إلى أنه سيتم الاعتماد على المساعدة من المنظمات متعددة الأطراف.

وأشار الطرفان - حسبما أذاعت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إلى أن النقطة الأولى في الجولة المقبلة من المحادثات ستكون متعلقة بمناقشة نظام العدالة في فنزويلا واحترام مؤسساتها الدستورية.

واعتبر الجانبان إطلاق سراح زعيم المعارضة فريدي جيفارا من السجن الشهر الماضي، وكذلك إعلان تحالف المعارضة مؤخرا مشاركته في الانتخابات الإقليمية المقبلة بمثابة النتائج الأولى للعملية التي من المتوقع أن تستمر ستة أشهر على الأقل.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي جورجي رودريجيز قد أعلن قبل يومين أن المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف حل الأزمة السياسية طويلة الأمد التي تشهدها البلاد والتي تجرى حاليا في المكسيك قد أسفرت عن اتفاقات جزئية /على حد وصفه/.

يشار إلى أن المحادثات التي توسطت فيها النرويج واستضافتها المكسيك تهدف إلى حل الأزمة التي طغت على حكم الرئيس نيكولاس مادورو المستمر منذ ثماني سنوات.

فنزويلا مكافحة كورونا كورونا كاراكاس

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