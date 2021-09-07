إحباط تهريب 95 «آيفون» وسماعات وزيوت شعر بمليون جنيه في جمارك السلوم

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، من ضبط محاولة تهربب جمركي عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة من الجمرك وإدارة البحث الجنائي ومذكرة محمد حنفى، رئيس قسم الأمن الجمركي مفادها محاولة المدعو "ص . ع . ف" مصرى الجنسية سائق سيارة (براد) قادمة من ليبيا تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم.

وبالعرض على محمد عبد العظيم، مدير إدارة حركة الوارد، قرر تشكيل لجنة جمركية بالاشتراك مع مقدمي الإخبارية لترقب وصول السيارة وتفتيشها تفتيشا دقيقا، وتبين وجود 95 تليفون ماركة آيفون 12 برو ماكس و150 سماعة آيبود و144 عبوة حمام زيت للشعر و192 عبوة اسبراي منشأ الإمارات مخباة فى مخازن سرية بجسم السيارة، وبلغت قيمة المضبوطات 960 ألف جنيه، والتعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و440 ألف و560 جنيها.

قرر مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 241 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات.