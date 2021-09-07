الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب 95 «آيفون» وسماعات وزيوت شعر بمليون جنيه في جمارك السلوم

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، من ضبط محاولة تهربب جمركي عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة من الجمرك وإدارة البحث الجنائي ومذكرة محمد حنفى، رئيس قسم الأمن الجمركي مفادها محاولة المدعو "ص . ع . ف" مصرى الجنسية سائق سيارة (براد) قادمة من ليبيا تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم.

وبالعرض على محمد عبد العظيم، مدير إدارة حركة الوارد، قرر تشكيل لجنة جمركية بالاشتراك مع مقدمي الإخبارية لترقب وصول السيارة وتفتيشها تفتيشا دقيقا، وتبين وجود 95 تليفون ماركة آيفون 12 برو ماكس و150 سماعة آيبود و144 عبوة حمام زيت للشعر و192 عبوة اسبراي منشأ الإمارات مخباة فى مخازن سرية بجسم السيارة، وبلغت قيمة المضبوطات 960 ألف جنيه، والتعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و440 ألف و560 جنيها.

قرر مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 241 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات.

ليبيا محمول مصري الجمارك تهريب على ضبط الاتصالات المركزى الضرائب استيراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري اليوم

وزير التموين: استراتيجية الرئيس السيسي ساهمت في تمكين المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع