الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 7 ستمبر2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل
مهنياً: قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث عن الحقيقة.

عاطفياً: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة معه ولا تفتعل المشاكل.

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون

إيما واتسون

الثور
مهنياً: تبدو سعيداً بلقاءات وتطورات وتبدأ جديداً بصورة استثنائية أو تخوض مغامرة للمرة الأولى وتنجز عملاً حلمت به بعدما وظفت كل طاقتك من أجله.

عاطفياً: لا تكن اتكالياً وقم أنت بالمبادرة تجاه الحبيب، وابحث عن الاستقرار وعن علاقة تستطيع الاستمرار بها. 

صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، أخرج من محيطك الضيق

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده 

فيفي عبده

الجوزاء 
مهنياً: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو عدوّ لك.

عاطفياً: الفراغ العاطفي يسيطر عليك، فحاول أن تخرج من هذه الأزمة باصطحاب الشريك في مشروع ترفيهي.

صحياً: تخفّ حماستك تدريجياً لممارسة الرياضة، وهذا أكبر خطأ ترتكبه بحق صحتك

ومن مشاهير هذا البرج اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح


السرطان
مهنياً: أنت متفائل جداً فظروفك تتحسّن على نحو واضح وتناسبك المستجدات وتتعامل معها بانفتاح.

عاطفياً: تمرّ بأزمة في علاقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة صدرك. 

صحياً: يتحسن وضعك الصحي شيئاً فشيئاً وتتعافى من مرض ألزمك الفراش طويلاً

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي 

نرمين الفقي

الأسد 
مهنياً: تحلّل وتفكّر وتذهب نحو استنتاجات تعقّد الأمور، وقد يملّ المحيط من أسئلة تطرحها بإلحاح وتلميحات تدل على عدم الأمان والثقة. 

عاطفياً: قد يكون الشريك مخطئاً في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقاً.

صحياً: استفد من الوقت المتاح أمامك بعد الظهر واقصد البحر لممارسة السباحة أو التنزه على شاطئه

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز 

 أحمد عز


العذراء
مهنياً: قد تفكر في كسب أحد الأشخاص أو أحد المناصب أو ربما تنفيذ أحد المشاريع التي تحلم بها. 

عاطفياً: إنجازات متعددة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً مع الشريك.

صحياً: تعاني تراجعاً بسيطاً في المعنويات وقد ترفض المشاركة في أي نشاط بسبب افتقادك الحماسة

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس 

فؤاد المهندس

الميزان
مهنياً: مؤشرات إلى تأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج، استمهل الفرص والمواعيد، وادرس جدول أعمالك وابدأ بالمهم.

عاطفياً: لا تتفرّد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك، وسيطالبك بما يعتبره حقاً له، وهو مصيب بذلك. 

صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالباً ما تكلفك الكثير. 

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي 

روبي 


العقرب
مهنياً: قد تعرف تطوراً في شؤونك المالية والمهنية، أو في شراكة لك، وتستثمر كل ما تملكه في مشروع العمر. 

عاطفياً: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه.

صحياً: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة السباحة أو التنزه على شاطئ البحر.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم 

نيللي كريم


القوس 
مهنياً: كن عاقلاً ولا تتسرّع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة واستشر الأصدقاء المخلصين أو الذين تثق بهم وبآرائهم.

عاطفياً: تجنّب الخلافات والكلام الجارح ولا تتطرّق إلى موضوعات حسّاسة تزعج حبيبك. 

صحياً: قد تعاني وعكة صحية او تعرّض نفسك لحوادث أنت بغنى عنها اليوم

ومن مشاهير هذا البرج الكتاب نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

الجدي 
مهنياً: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.

عاطفياً: التصرّفات القاسية تجاه الحبيب ليست في مصلحتك، المطلوب اليوم هو الالتزام الجدي ومراعاة مشاعره.

صحياً: تبدو عليك علامات التعب والإرهاق، وتشعر بانهيار وانحطاط في المعنويات

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي 

محمود المليجي

الدلو
مهنياً: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الزملاء وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحاً باهراً.

عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحياً: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام 

أنغام 


الحوت

مهنياً: الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنج، بل التزم الحياد إزاء قضية قد تبرز حالياً. 

عاطفياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية.

صحياً: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري

رامي صبري
خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي عالمة الفلك جاكلين عقيقي جاكلين عقيقي ظك اليوم الثلاثاء 7 ستمبر2021 اليوم الثلاثاء 7 ستمبر2021 ل

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