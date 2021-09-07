الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأمنية العراقية تعتقل 6 سوريين اجتازوا حدود البلاد

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

 أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم /الثلاثاء/ اعتقال ستة سوريين اجتازوا الحدود العراقية.
وأفادت خلية الإعلام الأمني - في بيان - بأنه "من خلال المتابعة المستمرة ورصد كاميرات المراقبة للفرقة ١٥ بالجيش العراقي على الحدود السورية في مخفر جلبارات، جرت مشاهدة ستة أشخاص اجتازوا الحدود باتجاه أراضينا من المنطقة المحصورة بين قطعاتنا وحرس الاقليم".
وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة ذاتها تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميعا، وتبين أنهم يحملون الجنسية السورية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني،، عن اعتقال إرهابيين وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة خلال عمليات أمنية وعمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في أنحاء البلاد كافة، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وفي محافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد أفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بأنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في سيطرة جسر الصديقية في محافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد".

وأضاف البيان أن "مفارز الاستخبارات والقوة ذاتها تمكنت أيضا من ضبط 51 لغم دبابة وعبوتين على شكل صفيحة في منطقة الخط الاستراتيجي بمدينة الرمادي العراقية".. يأتي هذا في الوقت الذي ألقت فيه القوات الأمنية العراقية القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في محافظة ميسان الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأفادت الوكالة العراقيةـ في بيان- أنه "من ضمن الجهود الأمنية المستمرة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة (الدكة العشائرية) في محافظة ميسان الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "تمت إحالة المتهمين بالإرهاب إلى الجهات المختصة لإكمال كل الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

وتعرف "الدكة العشائرية" بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

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