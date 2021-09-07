بنجلاديش: سنقدم الدعم إذا انعكست رغبة الناس فى الحكومة الأفغانية الجديدة

قال وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن إن بلاده ستقرر سياستها تجاه أفغانستان بشكل مستقل، مشيرا إلى أن ما تفعله الهند أو باكستان لا يشكل أهمية كبيرة لبلاده.

وأضاف عبد المؤمن أن بنجلاديش تقرر دائما سياستها الخارجية لصالحها بشكل مستقل للغاية"، موضحا أن قرار داكا لا يرتبط بقرار أي دولة أخرى، وفقا لصحيفة (داكا تريبيون) البنجالية.

وأشار إلى أن بنجلاديش تؤمن دائما بحكومة شعبية تأتي من خلال عملية سياسية وديمقراطية، وهي تقدم دائما الدعم لمثل هذه الحكومة، حيث تنعكس رغبة الناس.

وتابع: سنقدم الدعم إذا انعكست رغبة الناس في الحكومة الأفغانية الجديدة.

وأشار عبد المؤمن إلى أن الأمور ستعتمد على كيفية تصرف الحكومة الأفغانية الجديدة والسياسة التي تتبناها بعد تشكيل الحكومة في أفغانستان.



من جانبه حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من حدوث أزمة اقتصادية وغذائية في أفغانستان في الأشهر المقبلة.

وقال دي مايو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية - إن ضغوط الهجرة على البلدان المجاورة لأفغانستان مثل باكستان ليست ملحوظة بصفة كبيرة، لأنه في الوقت الحالي لا تحدث صراعات داخل أفغانستان ولا يوجد شعور بخطر حدوث أزمة اقتصادية، ولكن المشكلة الكبرى ستنشأ في الأشهر المقبلة؛ وإذا لم يتم تقديم يد المساعدة للشعب الأفغاني، من الممكن أن تؤدي الأزمة الغذائية والاقتصادية إلى تدفقات كبيرة للهجرة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت عن نيتها عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى في مدينة جنيف من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان في أفغانستان.

ووفق تقارير أممية يحتاج نصف السكان (18 مليون نسمة) في أفغانستان اليوم إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ثلثهم لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية وأكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، كما أن موجة الجفاف الشديد، الثانية خلال أربع سنوات، ستسهم في زيادة الجوع في الأشهر المقبلة