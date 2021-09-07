توجيه السيسى بتطوير مراكز البحوث الزراعية يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 7-9-2021.

وأبرزت صحف "الأخبار" و"الأهرام" و"الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث المعاهد والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الأساليب لضمان التحسين المستمر للإنتاج النباتي والحيواني.

وطالب الرئيس بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة لوزارتي الزراعة والتعليم العالي، لتشمل الاتجاهات العلمية المستجدة كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلًا عن تكثيف التنسيق بين الجانبين في وضع خطط تنفيذية علمية، لتوفير أفضل سيناريوهات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع الزراعة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة، مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه تم استعراض التنسيق المشترك لتطوير وتحقيق التكامل بين مراكز البحوث الزراعية بكلٍ من وزارتي الزراعة والتعليم العالي لصالح منظومة التنمية الزراعية على مستوى الجمهورية، بما فيها حصر وتصنيف تلك المراكز وتوفير أفضل الآليات والسبل لتحديثها، وكذلك المشروعات البحثية والتجارب العلمية المشتركة في مختلف المجالات الزراعية، خاصة أبحاث اللقاحات البيطرية، إلى جانب التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام جهات الاختصاص بتكثيف حملات التوعية للمزارعين مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية، وذلك بخصوص أفضل السبل والآليات الزراعية، وكذا استخدام أجود أنواع البذور، فضلا عن التأكيد على فوائد وإيجابيات نظم الري الحديثة والذكية، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج، ويفتح آفاق التصنيع الزراعي، والتي من شأنها أن تسهم في توفير العديد من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تابع تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومى «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، والذي يتضمن استصلاح 350 ألف فدان كمرحلة أولى، ضمن نطاق المشروع الأشمل العملاق «الدلتا الجديدة» بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان. وأضاف أنه تم استعراض أبرز المحاصيل الزراعية التي سيتم انتقاؤها بما يتوافق مع طبيعة التربة والمناخ للمنطقة، وتوفير مصادر المياه، في إطار الاستعداد لزراعات موسم الشتاء المقبل، كما تم عرض الدراسات الخاصة بمخطط زراعة النباتات العطرية والطبية التي تستخدم في الصناعات الدوائية.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على أنه من المتوقع أن يتم خلال ساعات تدشين عدد من المشروعات التي تمثل إطلالة جديدة وانطلاقة لمنظومة النقل الحديث في الجمهورية الجديدة وتضم مجالات المونوريل والقطار الكهربائي وعربات السكة الحديد. والنقل البحري وذلك من على أرض ميناء الإسكندرية حيت تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بهذا الشأن.

تشمل عمليات التدشين إعطاء الإشارة لبدء التشغيل التجريبي لخط القطار الكهربائي الذي يربط بين محطة عدلي منصور في مدينة السلام والعاصمة الإدارية خاصة بعد وصول قطارين حيث يجرى حاليا توريد المعدات الكهروميكانيكية تمهيدًا لتركيبها وبدء الاختبارات بالتعاون مع خبراء ومسئولي هيئة الأنفاق خاصة أن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء، بالإضافة إلى سلسلة الكباري الخاصة بالمشروع ومنها 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعًا هي: الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، بالإضافة إلى 7 كباري لمسار القطار وهى «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1و 2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2 فضلا عن 3 أنفاق وهي حدائق العاصمة ونيو هليوبوليس وبدر».

كما يشمل التدشين مونوريل العاصمة الإدارية بعد وصول عدد من العربات قادمة من بريطانيا حيث يتم نقلها خلال أيام إلى القاهرة كخطوة تمثل سباقا مع الزمن للتحضير والتجهيز تمهيدا لتشغيل المرحلة الأولى التي تمتد من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس حتى العاصمة الإدارية وسط توقعات بتدشين الخدمة للجمهور في مايو المقبل، على أن يتم لاحقا استكمال هذا المسار لربطه مع الخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم.

كما سيتم إعلان دخول باكورة عربات الدرجة الثالثة للقطارات المكيفة الخدمة وهى المرة الأولى في السكة الحديد. التي تكون فيها عربات بهذا المستوى من الخدمة والذي تم الاتفاق على تنفيذه وفقا للعقد الخاص بالصفقة الروسية والتي يبلغ عددها 1300 عربة والجديد في هذا الأمر هو تركيب أجهزة التكييف بمنتجات وخبرات وكوادر مصرية.

كما تشمل عمليات التدشين إعلان المراكز اللوجستية وساحات التخزين لخدمة أنشطة وخدمات مشروعات النقل البحري ومنها محطة تحيا مصر لتداول البضائع والحاويات بالإسكندرية والتي تم إنجاز ما يقرب من 70% من الإنشاءات الخاصة بها، ومن المقرر أن تبدأ في التشغيل واستقبال السفن مع حلول الأشهر الأولى من 2022.