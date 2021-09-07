رئيس كوريا الجنوبية: التطعيم ضد كورونا شهد أسرع وتيرة فى العالم

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أن التطعيم ضد كورونا بكوريا الجنوبية شهد أسرع وتيرة في العالم في الآونة الأخيرة، ولم يمض وقت طويل قبل أن تصبح كوريا الجنوبية دولة رائدة في مجال اللقاحات، مشيرا إلى أن هذا التزايد في معدل التطعيم حدث بفضل المشاركة النشطة للجمهور.

وأوضح "مون" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - أنه يمكن السعى للانتقال التدريجي إلى استراتيجية استجابة جديدة لفيروس كورونا المستجد بعد استقرار الوضع، مضيفا أنه على الرغم من أن الحكومة تتخذ القواعد الصارمة كخيار حتمي لمكافحة الفيروس، إلا أنها تهدف إلى استعادة الحياة اليومية في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 221.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و751485.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 649560 40123404

الهند 440752 33027621

البرازيل 583628 20890779

روسيا 368573 7030455

المملكة المتحدة 133229 6978126

فرنسا 114939 6836452

تركيا 58342 6517767

الأرجنتين 112511 5203802

إيران 111257 5156986

كولومبيا 125278 4918649

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 21162 1922942

36 ‬‬‬‬- المغرب 13145 886008

39 - الأردن 10477 802349

‭43‬ - الإمارات 2048 724240

‭46‬ ‬- تونس 23846 675191

47 - لبنان 8114 608041

50 - السعودية 8585 545367