الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية: التطعيم ضد كورونا شهد أسرع وتيرة فى العالم

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أن التطعيم ضد كورونا بكوريا الجنوبية شهد أسرع وتيرة في العالم في الآونة الأخيرة، ولم يمض وقت طويل قبل أن تصبح كوريا الجنوبية دولة رائدة في مجال اللقاحات، مشيرا إلى أن هذا التزايد في معدل التطعيم حدث بفضل المشاركة النشطة للجمهور.

وأوضح "مون" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - أنه يمكن السعى للانتقال التدريجي إلى استراتيجية استجابة جديدة لفيروس كورونا المستجد بعد استقرار الوضع، مضيفا أنه على الرغم من أن الحكومة تتخذ القواعد الصارمة كخيار حتمي لمكافحة الفيروس، إلا أنها تهدف إلى استعادة الحياة اليومية في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 221.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و751485.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 649560 40123404
الهند 440752 33027621
البرازيل 583628 20890779
روسيا 368573 7030455
المملكة المتحدة 133229 6978126
فرنسا 114939 6836452
تركيا 58342 6517767
الأرجنتين 112511 5203802
إيران 111257 5156986
كولومبيا 125278 4918649

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 21162 1922942
36 ‬‬‬‬- المغرب 13145 886008
39 - الأردن 10477 802349
‭43‬ - الإمارات 2048 724240
‭46‬ ‬- تونس 23846 675191
47 - لبنان 8114 608041
50 - السعودية 8585 545367

 

الرئيس الكوري الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن كوريا الجنوبية التطعيم كورونا كورونا المستجد

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