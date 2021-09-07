القصة الكاملة لخطف تاجر سيارات من زفتى ونجاحه فى الهروب

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بالاشتراك مع آخر، قاموا بخطف أحد تجار السيارات من مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، بسبب تعثر الجناة في سداد الأقساط المستحقة عليهم، جراء شرائهم سيارة من المجني عليه فقام بسحب السيارة منهم، حيث نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، وتكثف جهودها لضبط الثالث الهارب.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة زفتى، التابع للمديرية بتلقي القسم بلاغًا من “و. الـ”، 45 عامًا، تاجر سيارات مقيم بدائرة القسم، بخطف شقيقه الأصغر، ويعمل أيضًا في تجارة السيارات، على يد مسلحين، وأنه خلال جلوسه وشقيقه رفقة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، التابع لمديرية أمن سوهاج، وله محل إقامة آخر بأسوان "له معلومات جنائية"، ونجله وهو مقيم بذات العنوان، داخل سيارة "ميكروباص"، لا يعلم بياناتها ولا ملكيتها، أعلى الكوبري العلوي الواصل بين زفتى بالغربية، وميت غمر بالدقهلية، وبقع الكوبري بدائرة قسم شرطة زفتى، حيث دخل الطرفان في مفاوضات لإنهاء خلاف بينهم حول بيع سيارة نقل للمشكو فـى حقهما، وخلال الجلسة قام المذكوران ومعهما شخص آخر بمغافلته ولاذوا بالفرار مسرعين بالسيارة التي كانوا يجلسون داخلها وبرفقتهما شقيقه الأصغر، لابتزازهم والحصول علي لسيارة التي سحبها شقيقه منهم لعدم سداد المستحقات المُطالبين بها.

ونجح المجني عليه، في الوصول لمركز شرطة دار السلام بسوهاج، وحرر محضرًا يتهم فيه ثلاث اشخاص بخطفه من زفتي والتحفظ عليه بدار السلام بمحافظة سوهاج، لابتزازه هو وشقيقه وعدم سداد الدين المستحق عليهم، وتأديبه علي بحثه عن حقه بسحب السيارة التي باعها لهم بالتقسيط ولم يلتزموا في السداد، إلا أنه تمكن من مغافلتهم والهرب منهم إلي مركز الشرطة، وتمكنت تحديد مكان الجناه بدائرة المركز، بعدما ادلي بمواصفات المكان وبيانات الأشخاص، وتم ضبطهم وعاد المجني عليه إلي محل إقامته بمدينة زفتي.