الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القصة الكاملة لخطف تاجر سيارات من زفتى ونجاحه فى الهروب

خطف
خطف

 نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بالاشتراك مع آخر، قاموا بخطف أحد تجار السيارات من مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، بسبب تعثر الجناة في سداد الأقساط المستحقة عليهم، جراء شرائهم سيارة من المجني عليه فقام بسحب السيارة منهم، حيث نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، وتكثف جهودها لضبط الثالث الهارب.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة زفتى، التابع للمديرية بتلقي القسم بلاغًا من “و. الـ”، 45 عامًا، تاجر سيارات مقيم بدائرة القسم، بخطف شقيقه الأصغر، ويعمل أيضًا في تجارة السيارات، على يد مسلحين، وأنه خلال جلوسه وشقيقه رفقة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، التابع لمديرية أمن سوهاج، وله محل إقامة آخر بأسوان "له معلومات جنائية"، ونجله وهو مقيم بذات العنوان، داخل سيارة "ميكروباص"، لا يعلم بياناتها ولا ملكيتها، أعلى الكوبري العلوي الواصل بين زفتى بالغربية، وميت غمر بالدقهلية، وبقع الكوبري بدائرة قسم شرطة زفتى، حيث دخل الطرفان في مفاوضات لإنهاء خلاف بينهم حول بيع سيارة نقل للمشكو فـى حقهما، وخلال الجلسة قام المذكوران ومعهما شخص آخر بمغافلته ولاذوا بالفرار مسرعين بالسيارة التي كانوا يجلسون داخلها وبرفقتهما شقيقه الأصغر، لابتزازهم والحصول علي لسيارة التي سحبها شقيقه منهم لعدم سداد المستحقات المُطالبين بها.

ونجح المجني عليه، في الوصول لمركز شرطة دار السلام بسوهاج، وحرر محضرًا يتهم فيه ثلاث اشخاص بخطفه من زفتي والتحفظ عليه بدار السلام بمحافظة سوهاج، لابتزازه هو وشقيقه وعدم سداد الدين المستحق عليهم، وتأديبه علي بحثه عن حقه بسحب السيارة التي باعها لهم بالتقسيط ولم يلتزموا في السداد، إلا أنه تمكن من مغافلتهم والهرب منهم إلي مركز الشرطة، وتمكنت تحديد مكان الجناه بدائرة المركز، بعدما ادلي بمواصفات المكان وبيانات الأشخاص، وتم ضبطهم وعاد المجني عليه إلي محل إقامته بمدينة زفتي.

مفاوضات دار السلام مسلحين مستحقات مكان قسم شرطة أشخاص مديرية أمن بسوهاج كوبري قوات الأمن محافظة الغربية الأجهزة الأمنية محافظة سوهاج اجهزة الامن مديرية أمن سوهاج ضبط شخصين محل إقامة سيارة ميكروباص معلومات جنائية مركز الشرطة بمحافظة الغربية أحد الأشخاص مدير امن الغربيه دار السلام بسوهاج ضبطهم بدائرة القسم بيع سيارة سداد الأقساط دائرة القسم المجني عليه بدار السلام ثلاث أشخاص مدير امن زفتى سيارة نقل أمن سوهاج أجهزة الأمنية ضبط شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري اليوم

وزير التموين: استراتيجية الرئيس السيسي ساهمت في تمكين المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع