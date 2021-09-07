أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا.

وأشار مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الطقس سوف يكون مائلا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

ولفت الدكتور محمود شاهين إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة ( 30% تقريبا).

وأوضح أن هناك مؤشرات لأن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وطمأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة البحرين المتوسط والأحمر، وقال إن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 33 26

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 30 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 35 24

نخل 32 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

ادفو 42 30

أبوسمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 42 28

حلايب 39 27

رأس حدربة 37 26