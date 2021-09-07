اليوم.. بايدن يزور نيويورك ونيوجيرزى لتفقد دمار لإعصار أيدا

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، اليوم الثلاثاء، لتفقد الدمار الناجم عن

الإعصار أيدا الذي اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 57 شخصا على الأقل وفقدان أربعة في شرق الولايات المتحدة.



وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إن بايدن سيسافر إلى حي كوينز في نيويورك ومنطقة مانفيل في نيوجيرزي. ووافق الرئيس على إعلان الكارثة في ولاية لويزيانا التي اجتاحها الإعصار يوم 29 أغسطس برياح تبلغ سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وكذلك في نيويورك ونيوجيرزي حيث سقطت الأمطار الغزيرة فتسببت في فيضانات عارمة راح ضحيتها العشرات في شمال شرق البلاد.



وسجلت لويزيانا 13 وفاة مؤكدة جراء الإعصار أيدا وزار بايدن الولاية يوم الجمعة.



وأعلنت نيويورك عن 17 وفاة بسبب أيدا فيما تأكدت وفاة 27 شخصا على الأقل في نيوجيرزي نتيجة الإعصار علاوة على فقدان أربعة أشخاص حسبما قال متحدث باسم الحاكم.



وقالت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك إن الإعصار تسبب في أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.

وتُعتبر الأعاصير والعواصف ظاهرة متكرّرة في الولايات المتحدة. وحذّر العلماء من أنّ ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط يؤدّي إلى زيادة شدّة العواصف، خاصّة في المدن الساحليّة مثل نيويورك.



بدوره ندّد رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلاسيو بتغيّر المناخ، وقال: "هذه العاصفة يجب أن توقِظنا. إنّه تحدٍّ جديد مقارنة بالوقت الذي كنّا نربط فيه الفيضانات بالمناطق الساحليّة" فقط، في إشارة منه إلى إعصار ساندي في أكتوبر 2012.