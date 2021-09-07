الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن حالات الإصابة الجديدة عاودت الصعود إلى قرابة الـ 1600 إصابة وسط تفشي الفيروس، رغم إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها في البلاد خلال الشهرين الماضيين.


وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 263 ألفا و374 إصابة، والوفيات إلى 2330.


وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 30.7 مليون شخص أو 59.9% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، قد تلقوا أول جرعة من لقاحات كوفيد 19، 18.4 مليون شخص أو 35.8 % قد تم تطعيمهم بشكل كامل.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

«الصحة»: تسجيل 368 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع