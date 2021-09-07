كوريا الجنوبية تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن حالات الإصابة الجديدة عاودت الصعود إلى قرابة الـ 1600 إصابة وسط تفشي الفيروس، رغم إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها في البلاد خلال الشهرين الماضيين.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 263 ألفا و374 إصابة، والوفيات إلى 2330.



وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 30.7 مليون شخص أو 59.9% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، قد تلقوا أول جرعة من لقاحات كوفيد 19، 18.4 مليون شخص أو 35.8 % قد تم تطعيمهم بشكل كامل.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

