اليابان تسجل وفيات جديدة من الحاصلين على لقاحات ملوثة

أفادت وزارة الصحة اليابانية، برصدها حالة وفاة جديدة بين أشخاص تم تطعيمهم بدفعة ملوثة من لقاحات شركة "موديرنا" الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن المتوفي رجل في 49 عاما من عمره وفارق الحياة في 12 أغسطس بعد مرور يوم فقط من تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت الوزارة مع ذلك إلى أنها لم تحدد بعد أي علاقة سببية بين تطعيم الرجل ووفاته.

وهذه الحالة هي الثالثة لوفاة أشخاص تم تطعيمهم باللقاحات من الدفعة الملوثة، حيث توفي سابقا رجلان يبلغان من العمر 38 و30 عاما.

وسبق أن أعلنت سلطات اليابان وقف استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاحات "موديرنا" انتجت في إسبانيا واحتوت على شوائب خارجية.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن هذه الحصيلة تأتي في وقت تخضع فيه العاصمة اليابانية لحالة طوارئ، وسط مخاوف قوية بشأن انتشار متغير دلتا شديد العدوى في البلاد.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

