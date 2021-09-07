الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 221.24 مليون والوفيات 4 ملايين و 751485

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 221.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و751485.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 649560 40123404
الهند 440752 33027621
البرازيل 583628 20890779
روسيا 368573 7030455
المملكة المتحدة 133229 6978126
فرنسا 114939 6836452
تركيا 58342 6517767
الأرجنتين 112511 5203802
إيران 111257 5156986
كولومبيا 125278 4918649


- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 21162 1922942
36 ‬‬‬‬- المغرب 13145 886008
39 - الأردن 10477 802349
‭43‬ - الإمارات 2048 724240
‭46‬ ‬- تونس 23846 675191
47 - لبنان 8114 608041
50 - السعودية 8585 545367

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.


وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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