الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المدخل الغربى لجنين ويكثفون تواجدهم بالمحافظة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين، المدخل الغربي لمدينة جنين، مركز مُحافظة جنين، التي ينتمي لها الأسرى الفلسطينيون الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" بشمال إسرائيل الليلة الماضية.


وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نشرت فرقة مشاة في سهل مرج ابن عامر، بالقرب من نادي الصافي للخيول، وشرع جنود الاحتلال بالتدقيق في بطاقات هويات المواطنين.


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تستخدم مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، خلال عملية الاقتحام.


ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية وكثّفت من تواجدها في المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية.

 

وكان اقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

واقتحم المستوطنون الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

 

وقالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية أمس الأحد، إن المستوطنين نفذوا 23 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر أغسطس.

 

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحراك الذي يقوده رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي؛ بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال الفلسطينيين، ودفع الحكومة الإسرائيلية بأن تأتي بمسار سياسي جديد.

 

وشدد اشتية- في مقابلة خاصة مع تليفزيون فلسطين- على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد أنه لا بد من مسار سياسي، مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، منوهًا إلى أنه خلال الشهر المقبل سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عامًا، وبالتالي تحاول إسبانيا إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

«الصحة»: تسجيل 368 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع