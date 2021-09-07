الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المدخل الغربى لجنين ويكثفون تواجدهم بالمحافظة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين، المدخل الغربي لمدينة جنين، مركز مُحافظة جنين، التي ينتمي لها الأسرى الفلسطينيون الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" بشمال إسرائيل الليلة الماضية.



وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نشرت فرقة مشاة في سهل مرج ابن عامر، بالقرب من نادي الصافي للخيول، وشرع جنود الاحتلال بالتدقيق في بطاقات هويات المواطنين.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تستخدم مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، خلال عملية الاقتحام.



ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية وكثّفت من تواجدها في المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية.

وكان اقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم المستوطنون الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وقالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية أمس الأحد، إن المستوطنين نفذوا 23 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر أغسطس.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحراك الذي يقوده رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي؛ بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال الفلسطينيين، ودفع الحكومة الإسرائيلية بأن تأتي بمسار سياسي جديد.

وشدد اشتية- في مقابلة خاصة مع تليفزيون فلسطين- على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد أنه لا بد من مسار سياسي، مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، منوهًا إلى أنه خلال الشهر المقبل سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عامًا، وبالتالي تحاول إسبانيا إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة.