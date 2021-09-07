اليوم.. عرض الفيلم الروسى Levithan بقصر السينما

ضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في إطار أنشطة نادي السينما الروسية، الفيلم الروائي الروسي Levithan أو “الوحش”، ويعقب عرض الفيلم حلقة نقاشية حوله، تقدمها الناقدة السينمائية نشوي نبيل .



وفيلم Levithan من إنتاج عام 2014 وتبلغ مدة عرضه 141 دقيقة. من إخراج أندري زفياجينتسيف، وشارك في تأليفه زفياجينتسيف وأوليج نيجين، وبطولة ألكسي سيريبرياكوف وإيلينا ليادوفا وفلاديمير فودوفيتشنكوف.

تدور أحداث فيلم "الليفياثان"، حول عائلة تعيش في إحدى البلدان الساحلية الصغيرة، وتتكون العائلة من الأب (كوليا) وزجته (ليلي) وابنه المراهق (روم)، يجد أفراد العائلة أنفسهم مستهدفون من قبل عمدة فاسد، الذي يحاول بشتى السبل أن يستولي على أرضهم، ومنزلهم، ومحل تصليح السيارات الذي يملكه (كوليا)، وإنقاذًا لما يمكن إنقاذه، يصل (ديميتري)، المحامي الذي يعيش بالعاصمة موسكو، وصديق كوليا القديم، يصل إلى البلدة، للوقوف في وجه العمدة، إلا أن خيانته لكوليا مع زوجته تغير مسار الأحداث.

وكان فيلم Leviathan، قد حصل على جائزة الجولدن جلوب وحصل على العديد من الجوائز المرموقة، على سبيل المثال جائزة أفضل سيناريو.

وفي لقاء تليفزيوني يشرح مخرج الفيلم ومؤلفه "أندريه زفيجينتسيف"، اسم الفيلم نفسه له الكثير من المعاني، وهو متصل ليس فقط بالكتاب المقدس، مما يجعل من الممكن الحكم على قصة متعددة المستويات.

لطالما اشتهر المخرج بأعماله العميقة، بعد مشاهدته التي كان هناك دائمًا موضوع للمناقشة. ترتبط مؤامرة فيلم "Leviathan"، بمعناه الأعمق ، بقصة Job في التوراة ، والتي تصف وحشًا يجسد كل قوى الطبيعة التي تعارض الإنسان.

النموذج الأولي لهذا البطل هو الشخصية الرئيسية في الفيلم - نيكولاي ، الذي لعب بشكل رائع من قبل وهو يعمل بأمانة، ويحب عائلته، في كلمة واحدة، يقود حياة سلمية هادئة في منزل على بحر" بارنتس"، الذي بناه جده الأكبر.

يعتبر نيكولاس نفسه مسيحيًا مثاليًا، ولذلك فهو واثق من أن الله مؤيد له. ومع ذلك، كما هو الحال في قصة أيوب، فإن الله سبحانه وتعالى لديه خططه الخاصة لهذا الشخص. على رأس البطل يقع سلسلة من المتاعب والمصائب. سيتعين على نيكولاس إعادة النظر في وعد الله وقبوله لا كعقاب، بل كاختبار للتخلص من الكبرياء الخاطئة وعدم بذل محاولات لا معنى لها لتمييز خطة الله.