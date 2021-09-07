الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: استقرار العراق يعود بالفائدة على المنطقة وأوروبا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل - خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد - أن وجود عراق مستقر ومزدهر لن يعود بالفائدة على شعبه فقط، ولكن على المنطقة الأوسع والاتحاد الأوروبي.


وقال بوريل، في بيان للاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني: "أريد أن أعترف بالدور المهم الذي يلعبه العراق كجهة بناءة لبناء الجسور في المنطقة، وقد أثبتت الحكومة العراقية هذا من خلال الجمع بين القادة الإقليميين في مؤتمر بغداد في 28 أغسطس الماضي، كما أود أن أثني على هذا الجهد المهم لتعزيز خفض التصعيد والحوار والحلول الإقليمية".


وأضاف: "الاتحاد الأوروبي عازم على دعم هذه الجهود الإقليمية بجميع الوسائل، وأنا ملتزم شخصيًا بالعمل على متابعة هذا المؤتمر الهام".

 

وتابع بوريل: "إننا حريصون على دعم برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموح الذي يطالب به الشعب العراقي، ومنذ عام 2014 -على مدار السنوات السبع الماضية- قدمنا ​​أكثر من 1.3 مليار يورو في التعاون المالي، في العديد من المجالات: الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإنسانية".


وأكد: "نظل ملتزمين بمواصلة تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن إصلاح قطاع الأمن المدني من خلال مهمتنا الاستشارية في العراق، والتي ترافقها الآليات الدبلوماسية، مثل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

«الصحة»: تسجيل 368 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

أول تعليق من خالد يوسف على القضية الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع