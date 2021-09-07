الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

غارات إسرائيلية على غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة

شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليلة الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.


وقال مصدر في مدينة غزة إنّ طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدّة على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرق مدينة خانيونس في جنوب القطاع.

 

وعلى الحدود الشمالية للقطاع، قال شاهد عيان إنّ المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة على الأقلّ شرقي مخيم جباليا. ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

 

من جانبه، أكّد الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه شنّ غارات جويّة استهدفت "ورشة تابعة لحماس لتصنيع الصواريخ إلى جانب مجمّع عسكري في مدينة خانيونس يحتوي على مصنع إسمنت يستخدم لبناء أنفاق إرهابية".

 

وأوضح البيان أنّ الغارات جاءت "ردّاً على إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل"، مشدّداً على أنّ إسرائيل ستواصل "الردّ بقوة على أيّ محاولات إرهابية تنطلق من قطاع غزة".

 

والبالونات الحارقة أداة يستخدمها نشطاء فلسطينيون بهدف إشعال النيران في الحقول الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

 

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت الإثنين عملية واسعة بحثاً عن ستة معتقلين أمنيين فلسطينيين، بينهم زكريا الزبيدي القائد السابق في "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح، إثر فرارهم من سجن يقع في شمال الدولة العبرية عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، وفق ما أفاد مسؤولون.


وتحمّل الدولة العبرية حماس مسؤولية أي خرق مصدره القطاع الذي تسيطر عليه الحركة ويخضع منذ 15 سنة لحصار إسرائيلي مشدّد ويعيش فيه أكثر من مليوني نسمة.


وفي 21 مايو، أعلنت إسرائيل وحماس وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمرّ 11 يومًا وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلًا بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلا.

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