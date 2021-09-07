تأجيل إطلاق العام الدراسى فى المغرب بسبب كورونا

قررت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، إرجاء الانطلاق الفعلي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 إلى الأول من أكتوبر المقبل.



وذكرت الوزارة -في بيان- أن الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص ومدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن من توفير الظروف الملائمة لاعتماد نظام "التعليم الحضوري" بالنسبة لكافة الطلاب.



وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي على أساس تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب، وضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة في مواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، ودعم المنحنى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة، وإتمام عملية تلقيح الطلاب بشكل خاص، لتحقيق المناعة الجماعية.



وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء من منطلق الحرص على حماية صحة جميع مرتادي المؤسسات التعليمية والجامعية، وضرورة تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية، خاصة من خلال ظهور بؤر داخل المؤسسات التعليمية.

إصابات كورونا في المغرب

وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 1923 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 886008 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 72 وفاة ليصل العدد إلى 13145، كما تم تسجيل خروج 4818 حالة بعد تمام الشفاء ليبلغ إجمالي التعافي 828148.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

