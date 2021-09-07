الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البركانى يبحث مع غادة والى دعم الأمم المتحدة لليمن فى محاربة الجريمة

البركانى وغادة والى
البركانى وغادة والى

بحث رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، التقدم المحرز في إطار برنامج مراقبة الحاويات والتعاون بشأن المخدرات والجريمة وآليات المراجعة الدولية لحالة اليمن التي ستتم في نوفمبر، وكذا موضوع مكافحة الفساد والجرائم البحرية وبرنامج موانئ البحر الأحمر وبرنامج تحسين الموانئ البحرية والجافة والمطارات.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك اللقاء عقد في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش مشاركة رئيس مجلس النواب اليمني في المؤتمر البرلماني الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب المنعقدة خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري.


من جانبها، أكدت الدكتورة غادة والي، على إعادة إنشاء وحدة متكاملة في عدن تابعة للأمم المتحدة، وتزويد اليمن بالاحتياجات اللازمة وبناء القدرات وتطويرها لإدارة هذه العمليات بشكلٍ كامل وتدريب العاملين فيها والاستفادة من الخبرات الدولية، مؤكدة حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التعاون المستمر مع اليمن.


وأشاد البركاني بدور الأمم المتحدة والمكتب التنفيذي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والفساد، مؤكدًا سعي اليمن إلى تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة في هذا الجانب والعمل مع الأمم المتحدة للقضاء على كافة ممارسات العنف والجريمة والإرهاب التي تعيق مسارات تحقيق الأمن والسلام.
 

وخلال اللقاء ناقش الجانبان أيضا أهمية توفير الاحتياجات وبناء القدرات التي تتطلبها اليمن ومشاركتها في الكثير من الفعاليات التابعة للأمم المتحدة، فيما يخص القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والتعاون مع البرنامج الخاص بوحدة حرس خفر السواحل اليمنية في البرامج التدريبية الخاصة بذلك.

 

يذكر أن مدينة فيينا تشهد عددًا من الفعاليات البرلمانية رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فبالإضافة إلى قمة رئيسات البرلمان، تستضيف فيينا أيضًا المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان الذي ينطلق 7 سبتمبر 2021، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وتنطلق يوم 9 سبتمبر 2021، وستشارك غادة والي كذلك في الحدثين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

غارات إسرائيلية على غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع