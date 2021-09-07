قيادة عمليات بغداد تعثر على أسلحة مختلفة فى الطارمية

أعلنت قيادة عمليات بغداد تفقد قائد عمليات بغداد لعمليات التطهير والتفتيش في مناطق شمال بغداد، الطارمية والتي أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة، ومواد شديدة الانفجار.



وقالت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية إن :"الفريق الركن قائد عمليات بغداد يرافقه اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ، وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة، زار قاطع مسؤولية لواء المشاة 59 الفرقة السادسة منطقة الطارمية شمالي بغداد للإشراف ميدانياً على انتشار القطعات، والعمليات الجارية في المنطقة، وفق الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة، والمنفذة من قبل قطعاتنا في الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة والحشد الشعبي".



وأضافت أن " العملية أسفرت عن ضبط مواد شديدة الانفجار وأسلحة وقذائف وبنادق مختلفة وعتاد وكميات كبيرة من أسلاك التفجير".



وعلى صعيد أخر، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي، منوهًا باستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات.

وأشار وزير خارجية العراق- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- إلى أن مباحثاته مع بوريل تطرقت إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن موضوع اللاجئين كان محورًا مهمًا في المناقشات الثنائية.

ومن جانبه، قال بوريل إن "العراق القوي سيكون له تأثير كبير في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه تم بحث ملفات الهجرة والأمن وعمل الشركات الأوروبية في العراق.

وحث على إجراء انتخابات برلمانية عادلة، لافتًا الى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بنشر مراقبين خلال عملية الاقتراع، منوهًا بأن الاتحاد قدم أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية.