الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيادة عمليات بغداد تعثر على أسلحة مختلفة فى الطارمية

جريدة الدستور

أعلنت قيادة عمليات بغداد تفقد قائد عمليات بغداد لعمليات التطهير والتفتيش في مناطق شمال بغداد، الطارمية والتي أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة، ومواد شديدة الانفجار.


وقالت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية إن :"الفريق الركن قائد عمليات بغداد يرافقه اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ، وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة، زار قاطع مسؤولية لواء المشاة 59 الفرقة السادسة منطقة الطارمية شمالي بغداد للإشراف ميدانياً على انتشار القطعات، والعمليات الجارية في المنطقة، وفق الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة، والمنفذة من قبل قطعاتنا في الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة والحشد الشعبي".


وأضافت أن " العملية أسفرت عن ضبط مواد شديدة الانفجار وأسلحة وقذائف وبنادق مختلفة وعتاد وكميات كبيرة من أسلاك التفجير".
 

وعلى صعيد أخر، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي، منوهًا باستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات.

 

وأشار وزير خارجية العراق- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- إلى أن مباحثاته مع بوريل تطرقت إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن موضوع اللاجئين كان محورًا مهمًا في المناقشات الثنائية.

 

ومن جانبه، قال بوريل إن "العراق القوي سيكون له تأثير كبير في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه تم بحث ملفات الهجرة والأمن وعمل الشركات الأوروبية في العراق.

 

وحث على إجراء انتخابات برلمانية عادلة، لافتًا الى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بنشر مراقبين خلال عملية الاقتراع، منوهًا بأن الاتحاد قدم أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

«الصحة»: تسجيل 368 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع