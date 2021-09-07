الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالى: الدولة أنشئت العديد من الكليات مما ساهم فى تخفيض الحد الأدنى للقبول

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن المجموع في الثانوية العامة ليس هو السبب الوحيد لإنخفاض الحد الأدني بالكليات، مشيرا إلى أن الدولة قامت بإنشاء العديد من الكليات وتم إعطاء إشارة بدء الدراسة بهذه الكليات في التخصصات المختلفة وهو ما أسهم في تخفيض الحد الأدني للقبول بها هذا العام.


وقال .! عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء الإثنين، لبرنامج الحقيقة، إن:"التحويلات بين الجامعات هذا العام إلكترونية وليست ورقية"، موضحا أن هناك عددا من الجامعات قامت بتطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا بداية من شهر سبتمبر الجاري.


وأشار إلى أن هناك انخفاضا في الحد الأدنى مقارنة بالعام الماضي في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بما يتراوح بين 11% و16% وفي بعض الأحيان وصل إلى 22%.


وأكمل المتحدث باسم التعليم العالي أن كلية الطب البيطرى انخفضت بنسبة 12% فى المرحلة الثانية للتنسيق عن العام الماضى، وكلية التمريض بنسبة 22%، والهندسة أيضا بنسبة 14%، والتخطيط العمرانى بنسبة 14%، وفنون تطبيقية بنسبة 16%”.


وأضاف أن هناك فروقا جوهرية فى المرحلة الثانية عن العام الماضى، مما يمثل رسالة طمأنة لعدم القلق فى انخفاض المجموع هذا العام فى نتائج الثانوية العامة.


وتابع " تنسيق هذا العام يضم كليات مختلفة ومتنوعة، ولدينا كليات كانت تنتهى في المرحلة الأولى من التنسيق ولكن مستمرة معانا حتى المرحلة الثالثة من التنسيق ومنها كلية الزراعة، والتربية النوعية، وكلية الآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية النوعية وعدد كبير من المعاهد العليا، وتخصصات عديدة ومتنوعة ".

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