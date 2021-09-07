باكستان تعتزم شراء 10 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك V»

كشف السفير الباكستاني في موسكو شفقت علي خان، أن باكستان تعتزم شراء 10 ملايين جرعة على الأقل من لقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما تخطط لإنتاج اللقاح محليا.



وقال علي خان، في حوار لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "أول لقاحات حصلنا عليها كانت من الصين، ثم من (مبادرة) كوفاكس، ثم اشترينا بعض الجرعات من لقاحي فايزر ومودرنا، والآن الثالث سيكون اللقاح الروسي".

وأضاف علي خان أنه منذ بضعة أيام مضت أعلنت السلطات الباكستانية بالفعل وصول أول مليون دفعة من اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن باكستان ترغب في إنتاج لقاح "سبوتنيك في" محليا وتُجري مناقشات مع روسيا في هذا الشأن.

وأوضح علي خان أن "عدد سكان باكستان هائل، أكثر من 200 مليون نسمة، لذلك لا يمكننا استيراد كل اللقاحات، لكن حاليا الأولوية القصوى هي الحصول على اللقاح"، مضيفا أن باكستان أوضحت اهتمامها بإنتاج اللقاح الروسي وهو ما يناقشه حاليا المختصون من الجانبين.

إصابات كورونا في باكستان

سجلت السلطات الصحية في باكستان الإثنين 3 آلاف و613 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و182 ألفًا و918 شخصًا.

وذكرت المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية -حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية- أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 57 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و232 حالة، مضيفًا أنه تم تسجيل 3 آلاف و438 حالة تعافٍ خلال الفترة نفسها، ما يرفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليون و 64 ألفًا و319 حالة تعافٍ.