الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة مصرى بالإمارات ويوجه بعلاج ابنه

كشف أحمد توفيق، والد كريم الذي يعاني من عدة أمراض ومتواجد في مستشفى بدبي في دولة الإمارات، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثته ومساعدته في إعادة ابنه من الإمارات لاستكمال علاجه في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": " تفاجأت بمكالمة تليفونية من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقالت لي أنها مكلفة من رئيس الجمهورية بمتابعة حالة ابني ونقله للعلاج في مصر".