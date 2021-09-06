الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«غربة روح» جديد ضحى الباسوسي ضمن سلسلة كتابات جديدة

غربة روح
غربة روح

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة نصوص سردية للكاتبة الشابة ضحى أحمد الباسوسي بعنوان "غربة روح"،  ضمن سلسلة كتابات جديدة التي يترأسها منير عتيبة.

ويمثل الإصدار باكورة إصدارات الكاتبة في النشر حيث مزجت فيه بين النص القصصي التقليدي والنص السردي الذي يطارد ذات فكرة النص القصصي التي تعتمد على الغوص في أعماق النفس البشرية وتحولاتها المعقدة، ومستويات النضج أو الارتداد النكوصي في تباينها وشدتها، واللجوء في كثير من الأحيان الى شرنقة الاكتئاب والتقوقع أو الانسحاب تجنبًا لأم الوحدة أو الفقد أو ألم خيبة الأمل في الآخر المتردد/ الضعيف/ أو المتحوصل حول ذاته ويتهم الآخرين بالعدائية معظم الوقت. 

يقدم الكتاب رؤية جديدة للنصوص القصصية في تمازجها مع الأفكار الإنسانية في جدالها مع الواقع والناس والنفس، خاصة ما يتعلق بانشغالات شباب الجيل الحالي وأفكارهم وهمومهم. 

الكتاب يتضمن بين دفتيه نحو 37 نصًا قصصيًا وسرديًا، إضافة إلى صفحات الإهداء والفهرس في 111 صفحة من القطع المتوسط، والغلاف الذي رسمته ببراعة لافتة الفنانة الدكتورة إيمان صلاح لبروفيل وجه فتاة مظلم، لكن يظهر ضوء في مناطق (العقل) داخله طيور تحلق وكذلك يظهر الضوء في منطقة الصدر التي مازالت فطرية لم تمس بأذى والسماء التي تعج بالطيور الباحثة عن الحرية والتخفف والانعتاق وكأن الكاتبة أرادت ذلك بالفعل. 

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