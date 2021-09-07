الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل ومصرع والدتها أثناء خروجهما من مول العابد بطوخ

حادث سيارة
حادث سيارة

شهدت الطريق الزراعى بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادث سيارة صدمت إثنان أثناء خروجهما من مول العابد بمدينة طوخ، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. 

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز ومدينة طوخ، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة وتسبب في إصابة «غادة، م» ربة منزل، 26 سنة، مقيمة مدينة بنها، ومصرع والدتها البالغة من العمر 58 سنة، أثناء خروجهما من مول العابد بالطريق الزراعي بطوخ. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة العقيد تامر موسى حنفي، مأمور مركز شرطة طوخ، وتم نقل الجثة ونجلتها المصابة إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج، واتخاذ اللازم وتسيير حركة المرور لعدم تعطل حركة الطريق ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وفي سياق متصل، أصيب 5 أشخاص بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الآخر محدثين إصابتهم، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة و5 مصابين بمنطقة عزبة الموجى ببهتيم دائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين، طرف أول "محمد ح ع"، 41 سنة، مصاب بجرح قطعي بكف اليد اليسرى وآخر بأصبع اليد اليمنى، ووالده "على ح ع"، 71 سنة، بالمعاش، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيق الأول "على ح ع"، 48 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان "سعيد أ ج"، 31 سنة، بائع متجول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وشقيقه "جودة أ ج"، 41 سنة، بائع متجول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبحوزته "مطواة".

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر محدثين إصابتهم، وجرى ضبط طرفى المشاجرة، والأسلحة البيضاء المستخدمة بالواقعة والتحفظ عليها، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

محافظة القليوبية الطريق الزراعي تصادم المرور ربة منزل مصرع واصابة

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