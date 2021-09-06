كام نادي في الممتاز؟

بـ النسبة لي، فاركو هو النادي رقم 75 اللي يلعب في الدوري الممتاز، وكوكاكولا يبقى 76، والشرقية لـ الدخان رقم 77، بـ النسبة لـ مواقع تانية، فيه رقم منتشر، لـ إنهم حاسبين إنهم رقم 73 و74، و75.

الواقع إنه لا هم غلط، ولا أنا غلط، القصة، في إنه الأندية اللي شاركت في الدوري الممتاز، ملهاش مسار مستقيم واضح عبر التاريخ، وإنما تعرض الكثير منها لـ أشكال مختلفة من التغيير.

اللي غير اسمه، واللي غير اسمه وملاكه، واللي اندمج مع غيره، واللي اتلغى خالص، واللي واللي واللي...، فـ دا يخلي طريقة احتساب الأندية مختلفة.

مش بس الرقم اللي أنا ذكرته، ولا الرقم الأكثر انتشارا في المواقع، لكن ممكن كمان يبقى جهات تانية عندها أرقام تانية، ومتبقاش برضه غلط.

خلينا في الفرق بين الرقمين دول، 77 ولا 75 نادي؟

كان فيه نادي، لعب في الدوري الممتاز 1964 و1965، اسمه "السواحل"، ثم هبط، ثم اتلغى خالص، ثم ظهر نادي تاني هو نادي "حرس الحدود"، اللي كلنا نعرفه، وكان هنا فيه سؤال:

هل نعتبر نادي "حرس الحدود" هو نفسه نادي "السواحل"، على أساس يعنيإنه الجهة المؤسسة واحدة؟ ولا نعتبر دا نادي ودا نادي مختلف، بـ اعتبار إنه الإشهار والتأسيس مختلفين، وفيه فترة انقطاع بين الناديين، وفيه اختلاف كما نفي طبيعة العضوية؟

إجابة السؤال دا، أيا كانت، مش هي الإجابة "الرسمية"، في ظل غياب المرجعية اللي لازم كلنا نحتكم ليها، بـ النسبة لـ كتير من المواقع، السواحل وحرس الحدود نادي واحد، ونتايجهم منضافة لـ بعض.

مأقدرش أقول إنه دي إجابة "غلط"، لكني كمان مش مضطر ألتزم بيها، في ظل إني شايف إنهم ناديين غير بعض، ودخلت الحقيقة في جدال ومناقشات مع الأصل اللي المواقع واخدين عنه، هم واخدين عن د. عادل سعد، ود. عادل سعد واخد عن دكتور خالد أبوالعيون، اللي هو عملاق الصراحة.

قعدت أتناقش معاه في القصة دي وما وصلناش لـ إنه فيه حد منا أقنع التاني بـ وجهة نظره، لكن مفيش إنكار بـ الكلية لـ وجهة النظر الأخرى، فـ اتفقنا ألا نتفق.

نفس الحال، بـ النسبة لـ نادي الشرطة، اللي لعب موسم 1975 – 1976، ثم انسحب من المسابقة، حتى مكملش الموسم، ثم اتلغى، ثم بعد سنين طويلة، عملوا نادي "اتحاد الشرطة"، اللي لعب في أوائل الألفية الجديدة، وكانت تقريبا نفس الحالة، وشملها نفس النقاش، ونفس النتايج.

بـ التالي، دا عمل فرق الناديين بين رقمهم ورقمي، دا مكانش الاختلاف الوحيد، لكننا حسمنا الاختلافات التانية:

مثلا، "الأسيوطي" و"بيراميدز" اتفقنا إنهم نفس النادي، أو في حالة السويس، اللي هي حالة فريدة، كان فيه نادي اسمه "اتحاد السويس" ونادي تاني اسمه "السويس الرياضي"، لعبوا في الممتاز، ولعبوا كمان ضد بعض، مش دا في فترة، ودا في فترة تانية. ثم اندمجوا تحت اسم "منتخب السويس"، فـ إيه الوضع هنا؟

كان فيه اختلاف، لكننا حسمناه، إنه دول 3 أندية مختلفة عن بعض، اتحاد السويس نادي، السويس الرياضي نادي تاني، منتخب السويس نادي تالت. لكن زي ما قلت لـ حضرتك، كل هذا لا يمنع إنه فيه ناس مختلفين خالص، يقولوا كلام مختلف خالص، فـ العدد يختلف.

فـ النتيجة النهائية: كله صح، يعني هي جات علي دي؟