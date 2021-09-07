الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين ولى العهد السعودى ومحمد بن زايد بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية

ولى العهد السعودى
ولى العهد السعودى ومحمد بن زايد

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الإثنين، اتصالاً هاتفيًا، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

 

واستعراض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وزير الداخلية السعودي يجري مباحثات في قطر

وعقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، جلسة مباحثات في وقت سابق اليوم الإثنين، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها لا سيما في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب، كما تمت مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

 

وحضر الجلسة عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية القطرية، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية السعودي.

 

من جانبه، قال وزير الداخلية السعودي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «عقدت جلسة مباحثات رسمية مع أخي العزيز معالي الشيخ خالد بن خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحثنا فيها سبل تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ودفع التعاون نحو ما يحقق تطلعات القيادة في بلدينا».

 

أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي

وفي وقتٍ سابق، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم الإثنين، وزير الداخلية السعودي، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الحالية للدوحة.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. 

 

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

 

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية القطرية.

 

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

 

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية القطرية.

 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الإمارات السعودية

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وائل لطفي

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