بعد الهجوم على كركوك.. البرلمان العربى: موقفنا ثابت لدعم أمن واستقرار العراق

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موقعًا تابعًا لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادةً وحكومةً وشعباً، في حربها على الإرهاب وعلى الجماعات الإرهابية الضالة ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه التنظيمات المتطرفة التي تتبنى الفكر التخريبي وتتخذ من الخراب والدمار منهجاً لها، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، أو التدخل في شؤونه الداخلية.

وتقدم البرلمان العربي بخالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد ضابط رفيع المستوى ومصدر طبي عراقي في تصريحات إعلامية، بقُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفّذه تنظيم الدولة الاسلامية ليلة أول أمس السبت.

ويُعدّ هذا الهجوم من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رسمياً في العام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.

بدأ الهجوم الذي استهدف اللواء 19 ضمن الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالقرب من قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد جنوب كركوك، قبيل منتصف ليل السبت، واستمر لعدة ساعات.

وأوضح مسئولون عراقيون أن "الهجوم بدأ بإطلاق نار من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية استهدف حاجزاً أمنياً للشرطة الاتحادية وأدى لمقتل وجرح عدد منهم"، مضيفاً "أنه انفجرت ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلا لقوات كانت متوجهة للمساندة في صد الهجوم".